На экраны выходит фильм ужасов «Спуск: Новая глава»

В центре сюжета — молодая женщина по имени Джой, переживающая разрыв отношений с бывшим партнёром-абьюзером. Даже спустя полгода после расставания, Джой всё ещё не может прийти в себя и преодолеть пережитое потрясение, поэтому лучшая подруга Кармен (Мэдисон Уолш) увозит её в горы на терапевтический ретрит. В компании профессионального психотерапевта и психологической группы, состоящей из других пациенток, Джой и Кармен отправляются в поход по неизведанным Канадским прериям, чтобы заново найти себя и проработать мучающие травмы. Забравшись в глушь живописных скалистых лесов, девушки внезапно понимают, что куда бы они ни пошли, их везде преследует угроза, которая может оказаться намного опаснее монстров из прошлого.