На экраны выходит фильм ужасов «Спуск: Новая глава»
25 мая в российских кинотеатрах выйдет экстремальный хоррор «Спуск: Новая глава». Главную роль в картине сыграла актриса Ханна Эмили Андерсон, известная по ужастику фильма «Пила 8».
В центре сюжета — молодая женщина по имени Джой, переживающая разрыв отношений с бывшим партнёром-абьюзером. Даже спустя полгода после расставания, Джой всё ещё не может прийти в себя и преодолеть пережитое потрясение, поэтому лучшая подруга Кармен (Мэдисон Уолш) увозит её в горы на терапевтический ретрит. В компании профессионального психотерапевта и психологической группы, состоящей из других пациенток, Джой и Кармен отправляются в поход по неизведанным Канадским прериям, чтобы заново найти себя и проработать мучающие травмы. Забравшись в глушь живописных скалистых лесов, девушки внезапно понимают, что куда бы они ни пошли, их везде преследует угроза, которая может оказаться намного опаснее монстров из прошлого.
Натурные съёмки проходили в долине Кананскис и Канадских Скалистых Горах — довольно популярных туристических точках, расположенных в провинции Альберта. Создатели фильма делали большой акцент на аутентичности визуальной части фильма, поэтому, помимо съёмок на натуре, они прибегли к использованию практических спецэффектов и реальных каскадёров, стараясь избежать излишнего использования компьютерной графики.