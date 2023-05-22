"Форсаж 10" занял первую строку бокс-офиса СНГ
Фильм "Форсаж 10" (Fast X) в свои первые выходные собрал 121 млн в странах СНГ (без России и Беларуси) и подвинул "Вызов" на второе место.
Частично снятая в космосе картина на пятой неделе проката собрала 74,3 млн рублей (общая касса 1 млрд 597,6 млн рублей).
На третьем месте, по данным kinobusiness.com, картина "Мегалодон" с 47,9 млн рублей, затем - "Хитровка. Знак четырех" с 37,7 млн рублей в первую неделю. Замыкает топ-5 "Трио в перьях 2" с 23 млн рублей.