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"Форсаж 10" занял первую строку бокс-офиса СНГ

Фильм "Форсаж 10" (Fast X) в свои первые выходные собрал 121 млн в странах СНГ (без России и Беларуси) и подвинул "Вызов" на второе место.

Частично снятая в космосе картина на пятой неделе проката собрала 74,3 млн рублей (общая касса 1 млрд 597,6 млн рублей).

На третьем месте, по данным kinobusiness.com, картина "Мегалодон" с 47,9 млн рублей, затем - "Хитровка. Знак четырех" с 37,7 млн рублей в первую неделю. Замыкает топ-5 "Трио в перьях 2" с 23 млн рублей.

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