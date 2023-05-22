Джуд Лоу сыграл "Харви Вайншейна британской монархии"

"Возможно, самая омерзительная королевская драма, которую вы когда-либо видели" - так характеризует The Telegraph каннский конкурсный фильм бразильско-аргентинского режиссера Карина Айнуза Firebrand ("Зачинщик") с Джудом Лоу в роли короля Генриха VIII: король здесь - "настоящий Харви Вайнштейн британской монархии". В роли его шестой и последней жены Екатерины Парр - Алисия Викандер .

В центре этой острой исторической драмы, изобилующей натуралистичными и, по выражению рецензента газеты, самыми несексуальными сексуальными сценами всех времен, противостояние венценосных супругов, фактически заклятых врагов как в быту, так и в своих политических и даже религиозных взглядах - в католической Англии Екатерина была убежденной протестанткой. Супруг же ее, могущественный властитель Англии и Ирландии, здесь предстает уже в последние годы жизни - нещадно ожиревшим, с полученной на войне гноящейся раной в ноге, подозрительным, но все еще похотливым, кряхтящим и хрюкающим.