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31 минуту назад

Вин Дизель заявил, что персонажи «Форсажа» "будут жить вечно"

Газета.Ru

Актер Вин Дизель в беседе с ET заявил, что пока не готов подтвердить слухи о закрытии франшизы "Форсаж".

Вин Дизель заявил, что персонажи «Форсажа» "будут жить вечно"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю", - признался актер.

В планах выпустить "Форсаж 11", который может выйти на экраны уже в 2025 году.

Также Дизель отметил, что авторы "Форсажа" намерены продолжить сотрудничество со всеми основными актерами, которые сыграли во франшизе за годы работы над ней.

"Все, чего действительно хотят актеры, это чувствовать, что им помогают создавать уникальных персонажей. Персонажи, которые будут жить вечно. И вы видите это в нашей франшизе", - утверждает артист.

Мировая премьера фильма "Форсаж 10" состоялась 17 мая. В проекте появились кадры из предыдущих частей "Форсажа" с покойным Полом Уокером. Также дочь актера Мидоу Уокер сыграла камео. Главным антагонистом 10-й части стал персонаж Данте, которого представил Джейсон Момоа.

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