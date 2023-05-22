5 лучших ролей Александра Яценко

22 мая российский актер Александр Яценко празднует 46-летие. За 20 лет в кино фильмография артиста пополнилась множеством ярких работ.

Более того, Александр дважды становился лауреатом премии "Ника" за лучшую мужскую роль.

Подробнее о кинолентах и сериалах с Яценко в главной роли, которые точно стоит увидеть – в материале "Рамблера".

"Мне не больно", 2006

В нетипичной для Алексея Балабанова мелодраме Александр Яценко исполнил роль молодого дизайнера Миши. Как-то раз он знакомится с хозяйкой роскошного дома. Несмотря на разницу в статусе, герои влюбляются друг в друга. Однако Миша еще не подозревает о том, какую тайну скрывает его возлюбленная.

"Аритмия", 2017

В центре сюжета – врач скорой помощи Олег. Герой не мыслит жизни без своей работы и день изо дня пытается спасти каждого пациента. Но между тем Олег совсем не обращает внимания на то, что происходит в его личной жизни. А она постепенно начинает рушиться.

"Ненастье", 2018

Кадр из сериала "Ненастье"

Драматический сериал повествует историю бывшего "афганца" Германа Неволина. Неволин похищает 140 миллионов рублей, после чего вынужден скрываться в заброшенной деревне Ненастье.

"Праведник", 2022

В 1942 году офицер Николай Киселев получает приказ – ему нужно вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта сотни евреев. Киселеву предстоит не только спасти их, но и вселить в них веру в светлое будущее.

"Фишер", 2023

Кадр из сериала "Фишер"