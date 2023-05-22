5 лучших ролей Александра Яценко
22 мая российский актер Александр Яценко празднует 46-летие. За 20 лет в кино фильмография артиста пополнилась множеством ярких работ.
Более того, Александр дважды становился лауреатом премии "Ника" за лучшую мужскую роль.
Подробнее о кинолентах и сериалах с Яценко в главной роли, которые точно стоит увидеть – в материале "Рамблера".
"Мне не больно", 2006
В нетипичной для Алексея Балабанова мелодраме Александр Яценко исполнил роль молодого дизайнера Миши. Как-то раз он знакомится с хозяйкой роскошного дома. Несмотря на разницу в статусе, герои влюбляются друг в друга. Однако Миша еще не подозревает о том, какую тайну скрывает его возлюбленная.
"Аритмия", 2017
В центре сюжета – врач скорой помощи Олег. Герой не мыслит жизни без своей работы и день изо дня пытается спасти каждого пациента. Но между тем Олег совсем не обращает внимания на то, что происходит в его личной жизни. А она постепенно начинает рушиться.
"Ненастье", 2018
Драматический сериал повествует историю бывшего "афганца" Германа Неволина. Неволин похищает 140 миллионов рублей, после чего вынужден скрываться в заброшенной деревне Ненастье.
"Праведник", 2022
В 1942 году офицер Николай Киселев получает приказ – ему нужно вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта сотни евреев. Киселеву предстоит не только спасти их, но и вселить в них веру в светлое будущее.
"Фишер", 2023
В криминальном триллере Яценко исполнил роль интеллигентного следователя Валерия Козырева. Вместе со своими коллегами Козырев расследует серию жутких убийств, пытаясь найти маньяка, который жестоко расправляется с мальчиками.