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Фильм "Убийцы цветочной луны" Скорсезе привел в восторг критиков в Каннах

Фильм "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) показали в рамках программы 76 Каннского кинофестиваля. Первые рецензии критиков подняли его рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes до впечатляющих 97% "свежести".

Рецензенты не скупятся на похвалу: фильм называют "исследованием жестокости", игру актеров "выдающейся", сценарий "блестящим", а работу режиссера "триумфальной".

Картина выйдет в ограниченный прокат картина 6 октября, а 20 октября - на Apple TV+.

В ролях - Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс ("Любовь и смерть").

В основу сценария легла книга Дэвида Гранна, но существенно переработанная. Сюжет описывает расследование агентами ФБР убийств в резервации, которые начались после обнаружения на землях индейцев залежей нефти.

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