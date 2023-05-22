Фильм "Убийцы цветочной луны" Скорсезе привел в восторг критиков в Каннах
Фильм "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon) показали в рамках программы 76 Каннского кинофестиваля. Первые рецензии критиков подняли его рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes до впечатляющих 97% "свежести".
Рецензенты не скупятся на похвалу: фильм называют "исследованием жестокости", игру актеров "выдающейся", сценарий "блестящим", а работу режиссера "триумфальной".
Картина выйдет в ограниченный прокат картина 6 октября, а 20 октября - на Apple TV+.
В ролях - Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер, Джесси Племонс ("Любовь и смерть").
В основу сценария легла книга Дэвида Гранна, но существенно переработанная. Сюжет описывает расследование агентами ФБР убийств в резервации, которые начались после обнаружения на землях индейцев залежей нефти.