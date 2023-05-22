Кейдж сыграет главную роль в триллере «Серфер»

Фильм расскажет о противостоянии главного героя банде сёрферов.

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THR сообщает, что действие в фильме развернётся в Австралии. Персонаж Николаса Кейджа возвращается в страну.

На местном пляже над ним начинают издеваться сёрферы. Это происходит на глазах у сын-подростка главного героя. Тогда мужчина решает объявить банде войну.