Кейдж сыграет главную роль в триллере «Серфер»
Фильм расскажет о противостоянии главного героя банде сёрферов.
THR сообщает, что действие в фильме развернётся в Австралии. Персонаж Николаса Кейджа возвращается в страну.
На местном пляже над ним начинают издеваться сёрферы. Это происходит на глазах у сын-подростка главного героя. Тогда мужчина решает объявить банде войну.
Съёмки фильма начнутся в сентябре 2023 года. Режиссёром назначен Лоркан Финнеган – обладатель награды Каннского кинофестиваля за «Вивариум».