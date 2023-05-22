"Быть Сальвадором Дали" выйдет в российский прокат 25 мая

Действие картины разворачивается в 1974 году - Дали уже не молод, и его звезда начинает очень медленно, но верно гаснуть. Гала, супруга живописца, старается заставить мужа работать ради денег. Сальвадор же вместо работы у холста проводит время на нескончаемых вечеринках. В это непростое для Дали время ему встречается молодой ассистент Джеймс, которой изо всех сил старается уговорить гения сюрреализма поучаствовать в важной нью-йоркской выставке.