"Быть Сальвадором Дали" выйдет в российский прокат 25 мая
Российская премьера картины "Быть Сальвадором Дали" режиссера Мэри Хэррон о сложном периоде творчества великого художника состоится 25 мая.
Действие картины разворачивается в 1974 году - Дали уже не молод, и его звезда начинает очень медленно, но верно гаснуть. Гала, супруга живописца, старается заставить мужа работать ради денег. Сальвадор же вместо работы у холста проводит время на нескончаемых вечеринках. В это непростое для Дали время ему встречается молодой ассистент Джеймс, которой изо всех сил старается уговорить гения сюрреализма поучаствовать в важной нью-йоркской выставке.
Впервые картина была показана в 2022 году на кинофестивале в Торонто. Роль известного художника исполнили сразу две звезды Голливуда: семидесятилетнего Дали играет лауреат премии "Оскар" Бен Кингсли, а живописца в молодости исполнил Эзра Миллер.