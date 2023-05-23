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Фильм «Джон Уик 4» вышел в онлайне

23 мая состоялась цифровая премьера фильма «Джон Уик 4». Лента с Киану Ривзом стала доступна спустя два месяца после старта проката в кинотеатрах. Картину можно посмотреть на Amazon и в других цифровых сервисах.

«Джон Уик 4» вышел в онлайне
© Чемпионат.com

Сюжет четвёртой части франшизы рассказывает, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — бывшему убийце вновь придётся взяться за старое. Действие ленты разворачивается сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.

«Джон Уик 4» — самый кассовый фильм в серии. Картина собрала более $ 425 млн в прокате и стала одним из самых успешных проектов Lionsgate. Благодаря квадриквелу серия добралась до невероятного показателя — $ 1 млрд сборов в мировом прокате.

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