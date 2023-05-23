Критики выставили низкие оценки скандальному ремейку «Русалочки»

Студия Disney готовится выпустить ремейк «Русалочки» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли. Критики уже успели оценить фильм и поделиться своими отзывами.

© Слово и Дело

«Русалочка» станет ремейком одноименного мультфильма 1989 года. Главная героиня Ариэль мечтает жить на суше. Однажды она спасает принца и влюбляется в него. Ради него она пожертвовала голосом и обрела ноги.

Критики уже выставили оценки к ремейку на популярных платформах Metacritic и Rotten Tomatoes — 58 баллов из 100 и 69% «свежести». Основной проблемой эксперты указывают отсутствие магии и плохую графику.

Некоторым журналистам не понравились сцены под водой. Другие посчитали «Русалочку» слишком затянутой. Хронометраж ленты составляет 2 часа 15 минут.