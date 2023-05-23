Критики выставили низкие оценки скандальному ремейку «Русалочки» от Disney
Студия Disney готовится выпустить ремейк «Русалочки» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли. Критики уже успели оценить фильм и поделиться своими отзывами.
«Русалочка» станет ремейком одноименного мультфильма 1989 года. Главная героиня Ариэль мечтает жить на суше. Однажды она спасает принца и влюбляется в него. Ради него она пожертвовала голосом и обрела ноги.
Критики уже выставили оценки к ремейку на популярных платформах Metacritic и Rotten Tomatoes — 58 баллов из 100 и 69% «свежести». Основной проблемой эксперты указывают отсутствие магии и плохую графику.
Некоторым журналистам не понравились сцены под водой. Другие посчитали «Русалочку» слишком затянутой. Хронометраж ленты составляет 2 часа 15 минут.
Еще на моменте оглашения имени исполнительницы главной роли на Disney обрушилась волна критики. Многим зрителям не понравился выбор темнокожей актрисы. Они призывали студию заменить Холли Бейли на более подходящую кинозвезду.
Кроме Бейли в «Русалочке» сыграли Хавьер Бардем, Джон Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблей. Режиссером выступил Роб Маршалл. Мировая премьера назначена на 26 мая.