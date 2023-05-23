$79.94+0.0386.50+0.22

Критики выставили низкие оценки скандальному ремейку «Русалочки» от Disney

Студия Disney готовится выпустить ремейк «Русалочки» с темнокожей актрисой Холли Бейли в главной роли. Критики уже успели оценить фильм и поделиться своими отзывами.

Критики выставили низкие оценки скандальному ремейку «Русалочки»
© Слово и Дело

«Русалочка» станет ремейком одноименного мультфильма 1989 года. Главная героиня Ариэль мечтает жить на суше. Однажды она спасает принца и влюбляется в него. Ради него она пожертвовала голосом и обрела ноги.

Критики уже выставили оценки к ремейку на популярных платформах Metacritic и Rotten Tomatoes — 58 баллов из 100 и 69% «свежести». Основной проблемой эксперты указывают отсутствие магии и плохую графику.

Некоторым журналистам не понравились сцены под водой. Другие посчитали «Русалочку» слишком затянутой. Хронометраж ленты составляет 2 часа 15 минут.

Еще на моменте оглашения имени исполнительницы главной роли на Disney обрушилась волна критики. Многим зрителям не понравился выбор темнокожей актрисы. Они призывали студию заменить Холли Бейли на более подходящую кинозвезду.

Кроме Бейли в «Русалочке» сыграли Хавьер Бардем, Джон Хауэр-Кинг, Мелисса Маккарти, Джейкоб Тремблей. Режиссером выступил Роб Маршалл. Мировая премьера назначена на 26 мая.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий