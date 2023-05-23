В Каннах появился новый фаворит —Аки Каурисмяки

На Каннском фестивале появился новый фаворит, вышедший на первое место в здешних рейтингах. Это "Опавшие листья" финского классика Аки Каурисмяки - камерная, непривычно скромная по метражу (81 минута) трагикомедия о двух заблудших душах в поисках друг друга.

© Российская Газета

В каннской прессе уже проводят параллели финской новинки с самым первым лауреатом "Золотой пальмовой ветви" (1955) - подобной же американской драмой "Марти", в которой Эрнест Борнайн и Бетси Блэр играли двух одиночек в надежде найти родственную душу. Фильм Каурисмяки в такой же мере ироничен, пронзителен, и от него веет теплом. Его уже называют "настоящей жемчужиной" и главным претендентом на "Золотую пальмовую ветвь".

Видео дня

"Опавшие листья" рассказывают о двух одиноких людях, их случайной встрече и последующих непростых отношениях. Альма Певсти в роли Ансы, незамужней женщины средних лет, продавщицы супермаркета, увядшей, потерявшей надежды и утратившей интерес к жизни. И Юсси Ватанен в роли Холаппы, сильно пьющего рабочего на стройке в Хельсинки ("У меня депрессия, потому что я пью, и я пью, потому что у меня депрессия"). У него есть приятель Хотари, который и пригласит его на караоке в ближайшем баре - с этого все начнется. "Крутые парни не поют!" - осаживает энтузиаста Холаппа, но и он, замороженный, оказалось, ждет человеческого тепла и участия.

Герои фильма катастрофически не устроены в жизни. Ансу увольняют из супермаркета за то, что она пытается вынести просроченные продукты домой вместо того, чтобы их, как положено, выбросить. Работа посудомойкой в баре "Калифорния" тоже оказывается недолгой: босс арестован за торговлю травкой, бар закрывают. В эти критические моменты и происходит судьбоносная встреча с забулдыгой, которого, вдрызг пьяного, пытаются обчистить воришки на автобусной остановке. Еще одна встреча: новый кавалер приглашает даму в кино (их мимолетные "рецензии" на увиденное - отдельный аттракцион фильма Каурисмяки). Новой встрече помешает головотяпство: Холаппа потеряет номер ее телефона, и она будет безуспешно ждать звонка…

Фильм нежен, акварельно тонок в эмоциях, в нем, что непривычно для Каурисмяки, звучит много фоновой музыки - старые ностальгические песни (одна из них - те самые "Опавшие листья"), хард-рок, танго, Шуберт… Рецензенты отмечают особый талант Каурисмяки выбирать типажи, целиком принадлежащие его миру, их лица кажутся невыразительными, эти люди замкнуты в себе, и тем не менее мы каким-то волшебным образом видим, ощущаем драму их душ, их человеческую сущность. Постоянный оператор Каурисмяки Тимо Салминен снова демонстрирует свое исключительное мастерство: всплески великолепного цвета на фоне тусклого быта. Одно только название паба "Калифорния" вызывает в зале смех, когда мы попадаем внутрь мрачного заведения, полного безрадостных мужчин, поглощающих пиво в клубах сигаретного дыма. Единственное цветное пятно - старый музыкальный автомат, играющий финский кавер на "Mambo Italiano".

"В какой-то мере "крутой парень", как иронично характеризует себя герой "Опавших листьев", - это и сам Каурисмяки, чей мир полон суровости и меланхолии, но он всегда ищет пути к утешению, надежде и свету", - считает один из рецензентов картины.