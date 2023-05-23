Венеция-23: От Пиночета до Феррари
Худрук Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера завершает отбор картин в конкурс.
Особые ожидания скандала связаны с научно-фантастическим фильмом Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, где герой - ученый, желая спасти утопившуюся жену, пересаживает ей мозг еще не рожденного ребенка.
На Лидо ожидаются также байопик "Феррари" Майкла Манна с Адамом Драйвером, музыкальный фильм "Присцилла" Софии Копполы, Finalmente d`Alba Саверио Констанцы, спортивная мелодрама Challengers ("Претенденты") Луки Гуаданьино, комедия Дэвида Мишо "Волшебники!"; Netflix представит драму Брэдли Купера о Леонарде Бернстайне. Среди будущих конкурсантов драма итальянца Маттео Гарроне "Я капитан" и черная комедия чилийца Пабло Ларраина El Conde о Пиночете.
Сенсацией может стать долгожданный "Наполеон" Ридли Скотта с Йоахимом Фениксом. Франция представит на Мостре "Империю" Брюно Дюмона, фантастику Бертрана Бонелло "Предчувствие" с Леа Сейду, драму Арно де Пальера "Бал дураков", "Согласие" - третий полнометражный фильм Ванессы Фильо. Ужастик Кеннета Браны "Призраки в Венеции" с Мишель Йео будет показан вне конкурса.
80-й юбилейный Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября.