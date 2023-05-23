Венеция-23: От Пиночета до Феррари

Особые ожидания скандала связаны с научно-фантастическим фильмом Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, где герой - ученый, желая спасти утопившуюся жену, пересаживает ей мозг еще не рожденного ребенка.