Шарлотта Генсбур и Гийом Кане снимутся в новой картине Бенуа Жако

Французские актёры Шарлотта Генсбур и Гийом Кане исполнят главные роли в предстоящей ленте Бенуа Жако под названием Belle («Белль»).

Как сообщает Deadline, сюжет картины основан на романе бельгийского писателя Жоржа Сименона «Смерть Беллы».

В центре истории — семейная пара (Генсбур и Кане), ведущая мирное существование в небольшом провинциальном городке. Однако их размеренной жизни приходит конец после того, как дочь их друга — Белль, — проживающую с ними, находят мёртвой в её комнате. Подозрение падает на героя Кане, поскольку в тот злополучный день, помимо девушки, он единственный находился дома.

Мужчина подвергается не только унизительным допросам полиции, но и общественному порицанию.

По словам продюсеров ленты, в фильме затрагиваются такие темы, как презумпция невиновности, линчевание в средствах массовой информации и общественная оценка. Также в картине отражается, как экстраординарное событие способно повлиять на человека и трансформировать его.