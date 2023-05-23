$79.94+0.0386.50+0.22
1 час назад

Шарлотта Генсбур и Гийом Кане снимутся в новой картине Бенуа Жако

RT на русском

Французские актёры Шарлотта Генсбур и Гийом Кане исполнят главные роли в предстоящей ленте Бенуа Жако под названием Belle («Белль»).

Шарлотта Генсбур и Гийом Кане снимутся в новой картине Бенуа Жако
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Deadline, сюжет картины основан на романе бельгийского писателя Жоржа Сименона «Смерть Беллы».

В центре истории — семейная пара (Генсбур и Кане), ведущая мирное существование в небольшом провинциальном городке. Однако их размеренной жизни приходит конец после того, как дочь их друга — Белль, — проживающую с ними, находят мёртвой в её комнате. Подозрение падает на героя Кане, поскольку в тот злополучный день, помимо девушки, он единственный находился дома.

Мужчина подвергается не только унизительным допросам полиции, но и общественному порицанию.

По словам продюсеров ленты, в фильме затрагиваются такие темы, как презумпция невиновности, линчевание в средствах массовой информации и общественная оценка. Также в картине отражается, как экстраординарное событие способно повлиять на человека и трансформировать его.

Книга уже была экранизирована для французского телевидения Дени Майевалем в 2009 году.

Фильмы,Белль,Жорж Сименон,Бенуа Жако,Шарлотта Генсбур,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий