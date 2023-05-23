5 фильмов с атмосферой летних дней

В России наступает лето, и совсем скоро все мы окунемся в атмосферу беззаботных вечеров, провести которые можно и за просмотром фильмов — красивых историй о счастливых днях в жарких странах.

© Eva.ru

Мы составили подборку фильмов из библиотеки онлайн-кинотеатром KION, которые приблизят лето.

Видео дня

«Летняя ночь в Барселоне»

Барселона — один из любимейших городов туристов всего мира, которые едут на каталонское побережье ради моря, баров, музыки, экскурсий, шоппинга — в общем, развлечений на любой вкус. Фильм о том, как молодые и симпатичные люди веселятся в Барселоне летом — это альманах, а значит, и внутри него вы также найдете истории себе по душе. Отправная точка фильма — 8 августа 2013 года, когда небо Барселоны озарила комета Роза и зажгла шесть разных любовных историй.

«Мое прекрасное лето с Софи»

Сюжет этого фильма француженки Ребекки Злотовски разворачивается в курортном Канне у Лазурного побережья. 16-летней Наиме предстоит провести незабываемое и полное открытий лето вместе со своей кузиной Софи из Парижа, которая приезжает погостить и начинает учить Софи разным премудростям, в первую очередь — как нравиться мужчинам и жить за их счет. После серии ярких летних вечеринок Софи начнет задумываться, такой ли это нужный для ее жизни навык.

«Мектуб, моя любовь»

Фильм-посвящение Абделатифа Кешиша, автора «Жизни Адель», курортному французскому городу Сету и своей юности, рассказывает о летних каникулах начинающего кинематографиста Амина. Здесь, у моря, его ждут новые знакомства, крутые вечеринки, дни безделья, опасные секреты — все, для чего и существует лето. Одна из сцен вечеринок в клубе, кстати, длится все полчаса.

«Последние любовники»

Один из последних фильмов, в котором снялся Антон Ельчин, снят в солнечном португальском городе Порту, и рассказывает про странную встречу американца Джека и француженки Мати. Между ними сразу проскочила искра, и их ждет страстный летний роман, который не должен был продолжиться, однако он мчится вперед, все больше затягивая Джека в свой омут.

«Жаркие летние ночи»