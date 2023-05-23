8 июня выйдет в прокат фильм «Киты: Стражи планеты»
8 июня в российский прокат выходит фильм Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты». Это история о жизни удивительных существ, разворачивающаяся в таинственных водах океана.
По задумке режиссера, повествование в картине ведётся от их лица китов. В оригинальной версии голос рассказчика принадлежит оскароносному французскому актёру Жану Дюжардену («Артист»), а в российской закадровый текст озвучил известный артист и актёр дубляжа Сергей Бурунов. В кинотеатрах России фильм можно будет посмотреть как с озвучкой Сергея Бурунова, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.
В центре сюжета картины оказывается выбросившийся на берег кит, за спасение которого берётся целая группа людей. Совместными силами они пытаются не дать млекопитающему погибнуть, а заодно как можно быстрее найти способ вернуть его обратно в океан. Режиссёр использует эту сюжетную линию, сконцентрированную всего лишь на одном ките, как рамку, внутри которой находится история о судьбе его сородичей.