8 июня выйдет в прокат фильм «Киты: Стражи планеты»

8 июня в российский прокат выходит фильм Жан-Альбера Льевра «Киты: Стражи планеты». Это история о жизни удивительных существ, разворачивающаяся в таинственных водах океана.

По задумке режиссера, повествование в картине ведётся от их лица китов. В оригинальной версии голос рассказчика принадлежит оскароносному французскому актёру Жану Дюжардену («Артист»), а в российской закадровый текст озвучил известный артист и актёр дубляжа Сергей Бурунов. В кинотеатрах России фильм можно будет посмотреть как с озвучкой Сергея Бурунова, так и на языке оригинала с русскими субтитрами.