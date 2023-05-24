"Город астероидов" Уэса Андерсона сорвал овации в Каннах

На Каннском кинофестивале показали фильм "Город астероидов" режиссера Уэса Андерсона. Картина сорвала почти семиминутные бурные овации зрителей и понравилась критикам. В мировой прокат фильм выйдет в июне 2023 года.

На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг "свежести" составляет 84%. Критики охарактеризовали фильм как "легкое суфле", отмечают, что поклонники режиссера будут в восторге и называют его "великим художником".