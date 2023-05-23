Актриса из оригинальной «Русалочки» встала на защиту ремейка

Вещи меняются. Мы должны смириться с этим… Очень важно быть в ногу со временем, быть в курсе того, что происходит вокруг нас. Так что корректировки и некоторые изменения в «Русалочке» были необходимы. Но они сделаны прекрасно, и я в восторге от них.