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2 часа назад

Звезда «Джокера» Хоакин Феникс снимется в новом фильме Тодда Хейнса

Слово и Дело

Голливудский актер Хоакин Феникс сыграет главную роль в новом фильме режиссера Тодда Хейнса. Информацию подтвердил сам постановщик изданию Les Inrockuptibles.

Хоакин Феникс снимется в новом фильме Тодда Хейнса
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Хейнс поделился планами о съемках нового фильма на Каннском кинофестивале, где представил драму «Май, декабрь». По словам режиссера, съемки могут начаться уже в начале следующего года.

Как отметил Хейнс, идею будущего фильма предложил сам звезда «Джокера». Действия ленты будут разворачиваться в 1930-х годах.

«Я очень взволнован этим проектом!» — признался режиссер.

В этом году Хоакин Феникс появится сразу в двух фильмах. Речь идет о драме «Все страхи Бо» и историческом фильме «Наполеон». В 2024 году на экраны выйдет «Джокер: Безумие на двоих», где он исполнил главную роль.

Фильмы,Хоакин Феникс,Тодд Хейнс,
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