Хоакин Феникс снимется в новом фильме Тодда Хейнса

Хейнс поделился планами о съемках нового фильма на Каннском кинофестивале, где представил драму «Май, декабрь». По словам режиссера, съемки могут начаться уже в начале следующего года.

Как отметил Хейнс, идею будущего фильма предложил сам звезда «Джокера». Действия ленты будут разворачиваться в 1930-х годах.

В этом году Хоакин Феникс появится сразу в двух фильмах. Речь идет о драме «Все страхи Бо» и историческом фильме «Наполеон». В 2024 году на экраны выйдет «Джокер: Безумие на двоих», где он исполнил главную роль.