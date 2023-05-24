Опубликован последний трейлер фильма «Флэш»
DC Films и Warner Bros выпустили последний официальный трейлер грядущего супергеройского боевика «Флэш». Его премьера в мировом прокате запланирована на 14 июня.
По сюжету «Флэша» Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей. Однако из-за его вмешательства в опасности оказывается целый мир.
Постановщиком ленты выступает Энди Мускетти, снявший две части «Оно». К роли Флэша вернулся Эзра Миллер. Компанию ему составили Майкл Шеннон в роли Генерала Зода, Саша Калле в роли Кары Зор-Эл, Майкл Китон и Бен Аффлек в роли Брюса Уэйна и другие.