Опубликован последний трейлер фильма «Флэш»

DC Films и Warner Bros выпустили последний официальный трейлер грядущего супергеройского боевика «Флэш». Его премьера в мировом прокате запланирована на 14 июня.

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По сюжету «Флэша» Барри Аллен отправляется в прошлое, чтобы спасти своих родителей. Однако из-за его вмешательства в опасности оказывается целый мир.