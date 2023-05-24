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Звезда «Дэдпула» заявил о старте съемок третьего фильма

Актёр Стефан Капичич официально подтвердил начало съёмок третьего фильма о забавном антигерое по имени Дэдпул.

Звезда «Дэдпула» заявил о старте съемок третьего фильма
© FBM.ru

В своих соцсетях, актер сообщил о старте производства кинокомикса, а также поделился тем, что фильм ожидается к выходу в ноябре 2024 года. Капичич снова воплотит на экране свою роль Колосса. Режиссёр Шон Леви уже ранее объявил о начале съёмок в мае.

В третьей части франшизы также появятся другие актёры, которые принимали участие в предыдущих фильмах серии. Среди них: Морена Баккарин (Ванесса), Брианна Хильдебранд (Сверхзвуковая Боеголовка), Сиори Куцуна (Юкио), Роб Делани (Питер), Каран Сони (Допиндер) и Лесли Аггамс (слепая Эл). Также в новом проекте заявлены Мэттью Макфэдиен и Эмма Корин. Главные роли в фильме снова исполнят Райан Рейнольдс и Хью Джекман.

«Дэдпул 3» (18+) станет первым фильмом в мире Marvel, который получит взрослый рейтинг R. Ранее в сети уже появлялись слухи о том, что Хью Джекман возобновит свою роль бородатого Росомахи из фильма «Логан» (18+).

Премьера «Дэдпула 3» запланирована на 8 ноября 2024 года.

18+
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