Выйдет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские планируют выпустить новый полнометражный фильм о своей жизни в королевской семье на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет Mirror.

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Меган Маркл и принц Гарри считают, что у них есть "возможность рассказать на большом экране историю о том, что произошло во дворце".

Фильм станет продолжением их сериала "Гарри и Меган", вышедшего на Netflix в декабре прошлого года.

Герцог и герцогиня Сассекские, как сообщают источники, "заинтересованы" в продолжении сотрудничества с Netflix, но хотят включить больше "сочных материалов" о своей жизни в качестве королевских особ.

"Есть много нюансов в их истории, которых, по их мнению, все еще не хватает после документального сериала и книги Гарри", - добавили инсайдеры.