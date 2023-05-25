$79.97-0.2086.20-0.35

Выйдет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл

Герцог и герцогиня Сассекские планируют выпустить новый полнометражный фильм о своей жизни в королевской семье на стриминговой платформе Netflix. Об этом пишет Mirror.

Выйдет новый фильм о принце Гарри и Меган Маркл
© Газета.Ru

Меган Маркл и принц Гарри считают, что у них есть "возможность рассказать на большом экране историю о том, что произошло во дворце".

Фильм станет продолжением их сериала "Гарри и Меган", вышедшего на Netflix в декабре прошлого года.

Герцог и герцогиня Сассекские, как сообщают источники, "заинтересованы" в продолжении сотрудничества с Netflix, но хотят включить больше "сочных материалов" о своей жизни в качестве королевских особ.

"Есть много нюансов в их истории, которых, по их мнению, все еще не хватает после документального сериала и книги Гарри", - добавили инсайдеры.

Источник сообщил журналу Closer: "Несомненно, они получат за это солидный гонорар, что очень заманчиво. Меган очень хочет, чтобы это произошло, а Гарри хочет действовать более осторожно, но они рассматривают эту идею, и их команда обсуждает, какую сумму они хотели бы получить за права на их историю".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий