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Премьера фильма "Кошки. Зачем они нужны?" Милы Комраковой пройдет 29 мая

В Москве пройдет закрытая премьера танцевально-музыкального фильма «Кошки. Зачем они нужны?». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картины.

Премьера фильма "Кошки. Зачем они нужны?" пройдет 29 мая
© Газета.Ru

Показ состоится 29 мая. «Кошки. Зачем они нужны?» расскажет об обанкротившемся бизнесмене, который пытается совершить самоубийство. Кошка, превратившаяся в девушку, пытается уговорить мужчину не делать этот шаг. Главные роли исполнили заслуженный артист России Олег Габышев и лауреатка премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» Любовь Андреева.

С помощью пластики тел артисты покажут трагическую историю человека, сломленного обстоятельствами. Танец, который увидят зрители на экране, — это сложные согласованные действия танцоров и каскадеров, работающих в качестве противовеса за кадром.

Режиссер и сценарист картины Мила Комракова. Ее фильмы «На пределе чувств», «Побег», «Стена» и «Вкус ночи» побеждали на таких зарубежных фестивалях, как Global Short Film Awards во Франции, Dallas Dance Film Festival в США, Film for Peace и ReelHeART International Film, а также Screenplay Festival в США.

«Этот фильм глубоко интимный. Его задача — понять, что может испытывать человек на самом краю земного существования перед тем, как вот-вот перешагнуть порог», – рассказала Комракова.

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