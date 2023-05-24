Проекты по «Индиане Джонсу» готовы снимать без Форда

В будущем по кинофраншизе «Индиана Джонс» может выйти сериал. В этом призналась президент Lucasfilm и продюсер картины «Индиана Джонс и колесо судьбы» Кэтлин Кеннеди. Сейчас она и её команда ничего не разрабатывают, потому что, по её словам, никто не способен заменить Харрисона Форда. Но она не исключает, что в будущем о знаменитом археологе может выйти многосерийное шоу.

© Чемпионат.com

Это последняя работа Харрисона. Именно так мы смотрим на франшизу «Инди». Если мы и будем что-то делать, то, возможно, в формате сериала, но мы не будем менять Индиану Джонса.

Напомним, по «Индиане Джонсу» в 90-х уже выходил сериал «Приключения молодого Индианы Джонса». В шоу рассказывалось о похождениях ещё совсем юного искателя приключений.