Netflix выпустит фильм Тодда Хейнса "Май, декабрь" с Натали Портман и Джулианной Мур

Стриминговый сервис Netflix купил права на показ драмы режиссера Тодда Хейнса "Май, декабрь" с Натали Портман и Джулианной Мур в главных ролях в Северной Америке после премьеры ленты на 76-м Каннском кинофестивале. Об этом пишет Variety. Как отмечает издание, торги начались от суммы $6 млн, в итоге лента обошлась Netlix в $11 млн. За картину боролись несколько дистрибьюторов, в том числе прокатчик Neon. По информации издания, Netflix рассчитывает, что осенью "Май, декабрь" станет одним из претендентов на соискание премии "Оскар". Название фильма отсылает к английскому выражению, которое означает романтические отношения с большой разницей в возрасте. В центре сюжета — супруги Грейси и Джо (Джулианна Мур и Чарльз Мелтон), которые 20 лет назад были учительницей и учеником (причем Джо было всего 13). Тогда об их романе писали многие таблоиды, теперь же по мотивам их истории собираются снять художественный фильм. Чтобы лучше вжиться в роль, перед началом съемок в гости к супругам приезжает актриса Элизабет (Натали Портман), которая должна сыграть Грейси. На агрегате рецензий Rotten Tomatoes фильм "Май, декабрь" получил 88% "свежести". Рейтинг был сформирован на основе 34 публикаций. О других фильмах 76-го Каннского кинофестиваля можно почитать в материале "Газеты.Ru". Ранее Натали Портман заявила о готовности вернуться в "Звездные войны".