В «Барби» могла сыграть звезда фильмов DC Галь Гадот

Знаменитая актриса Галь Гадот могла сыграть в фильме «Барби». Актриса Марго Робби и режиссёр ленты Грета Гервиг искали кого-то, кто обладает «энергетикой Барби» — непередаваемым сочетанием красоты и буйства. По мнению Робби и Гервиг, эти качества ярко выражены у Гадот.

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Галь Гадот — это энергия Барби. Потому что она невозможно красива, но вы не ненавидите её за эту красоту, потому что она искренняя, и так трепетно добра.

Но Галь Гадот не смогла принять участие в проекте. Скорее всего, из-за того, что в её графике не нашлось на него времени.

В фильме «Барби» помимо самой Барби в исполнении Марго Робби будут и другие её версии, а также самые разные версии Кенов. Их играют знаменитые артисты и деятели шоу-бизнеса. Например, Джон Сина сыграл Кена-русалку, а Дуа Липа — Барби-русалку.