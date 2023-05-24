Стало известно о будущем франшизы «Индиана Джонс» после ухода Харрисона Форда

Американская киностудия Lucasfilm не имеет на сегодняшний день планов заменять актера Харрисона Форда — бессменного исполнителя главной роли в кинофраншизе «Индиана Джонс», после выхода пятой части серии. Об этом в среду, 24 мая, рассказала глава студии Кэтлин Кеннеди в подкасте для Entertainment Weekly.

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По ее словам, студия сейчас рассматривает вариант продолжения шоу в формате сериала, однако он не будет завязан на герое голливудского актера.

— Мы не работаем над чем-то, чтобы заменить Индиану Джонса. Так и есть. Есть пять фильмов, в которых снялся Харрисон Форд, и он столь неповторим и уникален в этой роли, — заявила Кеннеди.

Она также добавила, что даже Стивен Спилберг, являющийся режиссером всех фильмов о приключениях знаменитого археолога и искателя сокровищ, не решился бы на такую замену, говорится в подкасте.