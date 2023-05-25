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Звезда «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн сыграет в фильме «Плохие парни 4»

Как сообщает издание Deadline, к касту фильма «Плохие парни 4» присоединилась Рэй Сихорн — звезда сериала «Лучше звоните Солу». Кого именно сыграет американская актриса и номинантка на премию «Эмми» в будущем фильме, неизвестно. Вместе с ней в ленте сыграют Мартин Лоуренс, Уилл Смит и Эрик Дэйн.

Звезда «Лучше звоните Солу» сыграет в «Плохих парнях 4»
© Чемпионат.com

Режиссёрами картины выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценаристом стал Крис Бремнер. Все они работали над последним фильмом во франшизе – «Плохие парни навсегда», вышедшем в 2020 году. Съёмки фильма стартовали в начале апреля и продолжаются прямо сейчас в Атланте, США.

«Плохие парни» — серия комедийных боевиков про двух чёрных американских детективов: один — примерный семьянин, другой — богатый холостяк. Три фильма франшизы суммарно собрали около $ 840 млн в мировом прокате и стали классикой современных полицейских боевиков.

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