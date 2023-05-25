Драма «Быть Сальвадором Дали» выходит в российский прокат

Российская премьера фильма состоится 25 мая.

Действие «Быть Сальвадором Дали» разворачивается в 1974 году. Тогда взрослый Дали работал очень медленно. Его супруга Гала старается заставить мужа работать ради денег.

Однако художник вместо этого проводит время на вечеринках. Ему встречается молодой ассистент Джеймс, который пытается изо всех сил уговорить художника поучаствовать в важной нью-йоркской выставке.

Впервые картину «Быть Сальвадором Дали» показали на кинофестивале в Торонто в 2022 году.