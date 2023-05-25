Каннский фестиваль покажет "Здравствуй, это я!"

Сегодня вечером на Каннском международном кинофестивале в программе "Каннская классика" будет показан советский фильм "Здравствуй, это я!" Фрунзе Довлатяна, снятый на студии "Арменфильм" в 1966 году. Фильм представит куратор фестиваля по кино стран Восточной Европы известный французский киновед Жоэль Шапрон.

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Действие драмы развивается в военном 1942-м. Ее герои - молодые ученые-физики, выполняющие важную для обороны страны работу. На фронте погибает любимая одного из них…