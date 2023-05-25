Каннский фестиваль покажет "Здравствуй, это я!"
Сегодня вечером на Каннском международном кинофестивале в программе "Каннская классика" будет показан советский фильм "Здравствуй, это я!" Фрунзе Довлатяна, снятый на студии "Арменфильм" в 1966 году. Фильм представит куратор фестиваля по кино стран Восточной Европы известный французский киновед Жоэль Шапрон.
Это первая самостоятельная полнометражная работа режиссера Фрунзе Довлатяна, до того в соавторстве со Львом Мирским снявшего популярные фильмы "Карьера Димы Горина" и "Утренние поезда". Вместе с исторической драмой Сергея Юткевича "Ленин в Польше" она участвовала в конкурсе Каннского фестиваля 1966 года. В фильме снимались Ролан Быков, Армен Джигарханян, Наталья Фатеева, здесь первая роль в кино Маргариты Тереховой.
Действие драмы развивается в военном 1942-м. Ее герои - молодые ученые-физики, выполняющие важную для обороны страны работу. На фронте погибает любимая одного из них…
В шестидесятые годы этот фильм стал одним из вершинных взлетов "новой волны" оттепельного советского кинематографа. В кино входили новые идеи и свежие лица. Появление на киногоризонтах тогда еще никому не известной Маргариты Тереховой, уроженки Урала, вышедшей из семьи актеров Свердловского драматического театра, молодой актрисы Театра имени Моссовета стало событием для миллионов зрителей, открывших для себя восходящую звезду первой величины.