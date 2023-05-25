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В Нальчике отменили концерт Дианы Арбениной из-за состояния здоровья певицы

Организаторы отменили концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", который должен был состояться в Нальчике 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку, где должно было пройти выступление.

В Нальчике отменили концерт Дианы Арбениной из-за состояния здоровья певицы
© Российская Газета

Концерт планировали провести в "Зеленом театре" - крупнейшей летней площадке Нальчика. Представители зала отметили, что отмена выступления связана с состоянием здоровья 48-летней Арбениной.

При этом, 21 мая был отменен запланированный концерт певицы в Бишкеке. Тогда она написала в своих соцсетях, что упала с лестницы в своем доме и повредила позвоночник.

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