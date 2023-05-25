В Нальчике отменили концерт Дианы Арбениной из-за состояния здоровья певицы
Организаторы отменили концерт исполнительницы Дианы Арбениной и группы "Ночные Снайперы", который должен был состояться в Нальчике 7 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку, где должно было пройти выступление.
Концерт планировали провести в "Зеленом театре" - крупнейшей летней площадке Нальчика. Представители зала отметили, что отмена выступления связана с состоянием здоровья 48-летней Арбениной.
При этом, 21 мая был отменен запланированный концерт певицы в Бишкеке. Тогда она написала в своих соцсетях, что упала с лестницы в своем доме и повредила позвоночник.