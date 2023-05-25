ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией

Телеканал ТНТ начал работу над полнометражным фильмом в совместном производстве с Индией. Об этом «Коммерсант» .

Главные роли в предстоящей картине исполнят российские артисты и шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Генеральный директор телеканала Тина Канделаки поделилась сюжетной линией проекта: «Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца».