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ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией

Телеканал ТНТ начал работу над полнометражным фильмом в совместном производстве с Индией. Об этом «Коммерсант».

ТНТ снимет полнометражный фильм совместно с Индией
© Lenta.ru

Главные роли в предстоящей картине исполнят российские артисты и шоумены Михаил Галустян и Демис Карибидис. Генеральный директор телеканала Тина Канделаки поделилась сюжетной линией проекта: «Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца».

Жанр фильма, а также дата выхода ленты пока не раскрываются.

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