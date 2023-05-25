"Чапаева" и "Молодую гвардию" оцифруют в Госфильмофонде
Госфильмофонд России оцифрует в текущем году 40 картин из своей коллекции согласно решению экспертного совета, заверила сегодня, 25 мая, федеральный министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
По данным министра, Госфильмофонд ведет работу по восстановлению материалов к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию со дня рождения Веры Холодной, 125-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна.
Также оцифровке подлежат старые картины "Чапаев", "Подвиг разведчика", вторая серия "Молодой гвардии", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай" и другие исторические во всех смыслах ленты.
По словам главы Минкульта, главная цель Госфильмофонда – сберечь знаковые проектыотечественной киноиндустрии, а оцифровка картин поможет не только сохранить их, но и сделать доступными для широкой аудитории.