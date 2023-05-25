"Чапаева" и "Молодую гвардию" оцифруют в Госфильмофонде

Госфильмофонд России оцифрует в текущем году 40 картин из своей коллекции согласно решению экспертного совета, заверила сегодня, 25 мая, федеральный министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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По данным министра, Госфильмофонд ведет работу по восстановлению материалов к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию со дня рождения Веры Холодной, 125-летию со дня рождения Сергея Эйзенштейна.