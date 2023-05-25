Выходит эротический триллер «Проникновение»

15 июня в российский прокат выйдет кинокартина «Проникновение». Запутанная сюжетная линия объединит истории разочарованной в жизни актрисы и её таинственного садовника.

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«Проникновение» – ремейк скандальной одноимённой картины 1960 года американского режиссёра Лесли Стивенса. Главные герои оригинальной истории, дрифтеры Дюк и Бутс, оказываются в доме несчастной в браке женщины и пытаются манипулировать ею, чтобы завоевать её сердце.