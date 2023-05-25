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Вы запомните Эшли Бенсон: выходит эротический триллер «Проникновение»

15 июня в российский прокат выйдет кинокартина «Проникновение». Запутанная сюжетная линия объединит истории разочарованной в жизни актрисы и её таинственного садовника.

Выходит эротический триллер «Проникновение»
© Кино-Панк

«Проникновение» – ремейк скандальной одноимённой картины 1960 года американского режиссёра Лесли Стивенса. Главные герои оригинальной истории, дрифтеры Дюк и Бутс, оказываются в доме несчастной в браке женщины и пытаются манипулировать ею, чтобы завоевать её сердце.

В новом «Проникновении» от режиссёра Чарли Харбольда сюжетные акценты расставлены иначе – главной героиней является малопопулярная актриса Кэтрин, которая начинает испытывать романтические чувства к своему новому садовнику Бену. Последний, в соответствии с законами нуара, скрывает множество секретов, и потенциальная история любви развивается по неожиданному сценарию.

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