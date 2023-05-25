Рейнольдсу запретили импровизировать на съёмках «Дэдпула 3»

Несмотря на масштабную забастовку Гильдии сценаристов США, съёмки супергеройского «Дэдпула 3» всё же начались. Но выяснилась любопытная деталь — исполнитель главной роли Райан Рейнольдс не сможет импровизировать. В первых двух частях актёр позволял себе отходить от сценариев, к которым он частично приложил руку. Из-за забастовки он не сможет вносить даже самые минимальные правки в сюжет третьей части.