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2 часа назад

Райану Рейнольдсу запретили импровизировать на съёмках «Дэдпула 3»

Чемпионат.com

Несмотря на масштабную забастовку Гильдии сценаристов США, съёмки супергеройского «Дэдпула 3» всё же начались. Но выяснилась любопытная деталь — исполнитель главной роли Райан Рейнольдс не сможет импровизировать. В первых двух частях актёр позволял себе отходить от сценариев, к которым он частично приложил руку. Из-за забастовки он не сможет вносить даже самые минимальные правки в сюжет третьей части.

Рейнольдсу запретили импровизировать на съёмках «Дэдпула 3»
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Пока точно неизвестно, когда завершится забастовка сценаристов. Важно отметить, что Marvel из-за забастовки приостановила производство «Блэйда» с Махершалой Али в главной роли, так что неясно, почему «Дэдпул 3» начали снимать в таких далеко не идеальных условиях.

Режиссёром ленты выступает Шон Леви, а продюсирует картину лично глава киновселенной Marvel Кевин Файги.

«Дэдпул 3» должен выйти 8 ноября 2024 года. Он станет первым фильмом шестой фазы киновселенной Marvel.

Фильмы,Блэйд,Кевин Файги,Райан Рейнольдс,Шон Леви,
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