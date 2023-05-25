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Канделаки анонсировала съемки индийского фильма с участием Галустяна и Карибидиса

Генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки рассказала о съемках индийского фильма, роли в котором сыграют комики Михаил Галустян и Демис Карибидис.

Канделаки анонсировала съемки индийского фильма
© Слово и Дело

ТНТ приступил к предпродакшену полнометражной картины о двух братьях, роли которых исполнят Галустян и Карибидис. Об этом Канделаки сообщила на форуме «Российская креативная неделя — Дальний Восток».

«Это будет большой индийский фильм о двух братьях, которых развела судьба и которые благодаря этой же судьбе в конце концов встретятся и обретут любовь матери и отца», — сказала она.

Канделаки подчеркнула, что специалисты из Индии станут сопродюсерами проекта, а часть съемок пройдет в их стране. Жанр фильма, а также дата выхода картины на экраны пока не раскрывались.

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