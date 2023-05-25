Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки в России

Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии GHIBLI режиссёра Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права, и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, входящих в неё. Конкуренция была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими прекрасными картинами.