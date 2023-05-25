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Russian World Vision приобрела права на аниме-фильмы Хаяо Миядзаки в России

Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», студия Russian World Vision приобрела права на показ аниме-фильмов студии Ghibli Хаяо Миядзаки в России. Компания займётся дистрибуцией японских проектов в стране, в том числе перевыпуская их на большом экране, отмечает генеральный директор Константин Ёлкин.

Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки в России
© Чемпионат.com

Мы стали эксклюзивным обладателем всех прав на 22 анимационных фильма студии GHIBLI режиссёра Хаяо Миядзаки. На эту золотую библиотеку теперь будут открыты SVOD-права, и мы будем работать над планом перевыпусков шедевров, входящих в неё. Конкуренция была высокой, мы очень рады, что нам выпала честь работать с этими прекрасными картинами.

Студия Ghibli прежде всего известна зрителям по культовым картинам «Ходячий замок», «Унесённые призраками» и многими другими аниме. В июле 2023 года компания Миядзаки выпустит своё новое творение — «Как поживаете?». Лента расскажет историю 15-летнего школьника, который потерял отца.

Судя по всему, лента официально выйдет в России одновременно с мировым релизом.

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