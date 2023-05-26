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Аделин Рудольф из «Ривердэйла» сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»

Как сообщает The Hollywood Reporter, на роль Китаны в боевике «Мортал Комбат 2» приглашена Аделин Рудольф, известная по сериалам «Леденящие душу приключениях Сабрины» и «Ривердэйл». При этом компанию на съёмочной площадке ей составит Тати Габриэль, коллега по сериалу Netflix, она сыграет Джейд.

Аделин Рудольф сыграет Китану в «Мортал Комбат 2»
© Игромания.ру

Над продолжением «Мортал Комбат» работает студия New Line, к роли режиссёра вернулся Саймон Маккуойд, снявший предыдущий фильм. А главная роль Джонни Кейджа досталась Карлу Урбану, звезде сериала «Пацаны».

Сценарий «Мортал Комбат 2» написал Джереми Слейтер, и нас ждёт продолжение истории группы разношерстных бойцов, которые защищают нашу реальность, известную как Земное Царство, от Внешнего мира в опасном турнире «Смертельная битва».

«Мортал Комбат» вышел в 2021 году как в кинотеатрах, так и на HBO Max. Он получил средние оценки критиков, но стал популярен на стриминговом канале.

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