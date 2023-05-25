Тарантино раскрыл подробности своего последнего фильма

"Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком", — поделился режиссер.