Режиссер Квентин Тарантино раскрыл подробности своего последнего фильма
Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в центре сюжета его последнего фильма будет кинокритик, который пишет рецензии для журналов для взрослых. Подробностями он поделился в интервью Deadline.
По словам режиссера, в детстве он сдавал подобные журналы в специальные автоматы, которые вознаграждали за это деньгами. И в одном из таких изданий Тарантино обнаружил одного кинокритика.
"Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком", — поделился режиссер.
Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса.