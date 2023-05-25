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Режиссер Квентин Тарантино раскрыл подробности своего последнего фильма

Режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в центре сюжета его последнего фильма будет кинокритик, который пишет рецензии для журналов для взрослых. Подробностями он поделился в интервью Deadline.

Тарантино раскрыл подробности своего последнего фильма
© РИА Новости

По словам режиссера, в детстве он сдавал подобные журналы в специальные автоматы, которые вознаграждали за это деньгами. И в одном из таких изданий Тарантино обнаружил одного кинокритика.

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"Он писал о популярных фильмах и был критиком второго эшелона. Я думаю, что он был очень хорошим критиком. Он был чертовски циничен. Его рецензии представляли собой нечто среднее между ранним Говардом Стерном и тем, чем мог бы быть Трэвис Бикл, если бы он был кинокритиком", — поделился режиссер.

Ранее стало известно, что режиссер Квентин Тарантино станет героем комикса.

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