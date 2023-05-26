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Студия Marvel приостановила производство фильма "Громовержцы"

Кинокомпания Marvel приостановила производство фильма "Громовержцы" из-за забастовки сценаристов. Как сообщает Deadline, съемочной группе объявили об этом 25 мая.

Студия Marvel приостановила производство фильма "Громовержцы"
© Газета.Ru

Съемки ленты должны были начаться через три недели в Атланте.

По словам инсайдеров, студия планирует возобновить работу над "Громовержцами" после окончания забастовки.

Режиссером фильма выступает Джейк Шрейер, а сценаристами — Эрик Пирсон и Ли Сан Джин. В фильме сыграют Себастиан Стэн, Ханна Джон-Кеймен, Уайатт Рассел, Джулия Луи-Дрейфус, Флоренс Пью, Дэвид Харбор, Ольга Куриленко и Харрисон Форд.

2 мая сценаристы начали забастовку в США. Им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Сценаристы требуют учесть их требования относительно переработок на фоне возросшей востребованности сценариев для стриминговых сервисов.

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