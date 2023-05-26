Студия Marvel приостановила производство фильма "Громовержцы"

Кинокомпания Marvel приостановила производство фильма "Громовержцы" из-за забастовки сценаристов. Как сообщает Deadline, съемочной группе объявили об этом 25 мая.

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Съемки ленты должны были начаться через три недели в Атланте.

По словам инсайдеров, студия планирует возобновить работу над "Громовержцами" после окончания забастовки.