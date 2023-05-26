Вышел новый трейлер фильма «Барби»
Премьера нового фильма в США состоится уже 21 июля.
Новый трейлер кинокартины представила кинокомпания Warner Bros. на своём YouTube-канале.
Главные роли в «Барби» исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету, куклу изгнали из «Барбилэнда».
В связи с этим ей пришлось отправиться в мир реальных людей на поиски лучшей жизни.
В день премьеры фильма на стриминговых сервисах появится саундтрек «Барби». В нём представят свыше десятка различных исполнителей, среди которых будет Райан Гослинг.
Режиссёром и сценаристом фильма выступила Грета Гервиг, известная по работе над картиной «Маленькие женщины».
В фильме «Барби» также снялись Дуа Липа, Эмма Маки, Джон Сина, Уилл Феррелл и другие.
Джон Сина отмечал, что на его участие в картине сильно повлияла Марго Робби.