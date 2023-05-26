Вышел новый трейлер фильма «Барби»

Премьера нового фильма в США состоится уже 21 июля.

Новый трейлер кинокартины представила кинокомпания Warner Bros. на своём YouTube-канале.

Главные роли в «Барби» исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. По сюжету, куклу изгнали из «Барбилэнда».

В связи с этим ей пришлось отправиться в мир реальных людей на поиски лучшей жизни.

В день премьеры фильма на стриминговых сервисах появится саундтрек «Барби». В нём представят свыше десятка различных исполнителей, среди которых будет Райан Гослинг.

Режиссёром и сценаристом фильма выступила Грета Гервиг, известная по работе над картиной «Маленькие женщины».

В фильме «Барби» также снялись Дуа Липа, Эмма Маки, Джон Сина, Уилл Феррелл и другие.