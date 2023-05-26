Режиссер "Флэша" заспойлерил главное камео фильма
Кинорежиссер Андрес Мускетти не стал дожидаться, пока спойлеры к его фильму "Флэш" разлетятся по Сети и в интервью Esquire заявил, что в картине появится Николас Кейдж в образе Супермена.
"Ник был просто великолепен, - сказал Мускетти. - Несмотря на то, что роль была эпизодической, он с головой ушел в нее… Я всю жизнь мечтал поработать с ним. Я надеюсь, что смогу снова работать с ним в ближайшее время".
"Он большой фанат Супермена. Фанат комиксов", - добавил постановщик.
Кейдж, напомним, должен был сыграть роль Человека из стали еще 25 лет назад в сольном проекте у Тима Бертона, но тогда не срослось.
Для Кейджа участие в экранизации комиксов не является чем-то новым. Он, например, играл Призрачного гонщика в кинокомиксах Marvel еще до того, как издательский дом обзавелся собственной киновселенной. А из последних работ можно отметить озвучку нуарного Человека-паука анимационной ленте "Через вселенные".