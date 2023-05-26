В мировой прокат вышел блокбастер «Форсаж 10» — уже десятый фильм франшизы о приключениях Доминика Торетто и его друзей-стритрейсеров и первая часть трилогии, которая этот бесконечный цикл должна завершить.

Каким получилось столкновение семейства героя Вина Дизеля с маньяком в исполнении Джейсона Момоа, рассказывает «Лента.ру».

«Форсаж», как известно, не терпит героев, у которых нет чрезвычайно живучих родственников. Вот и у наркобарона Эрнана Рейеса (Жоакин де Алмейда) в пятом фильме был непутевый, но очень крупный сынок по имени Данте (Джейсон Момоа). 12 лет назад нам его не показывали, так что десятый фильм эпической гоночной франшизы стартует с развернутого флэшбека. Согласно прологу, Данте был контужен в процессе погони по улицам Рио, а придя в себя, занялся разработкой изощренного плана мести Доминику Торетто (Вин Дизель) и его большой семье.

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Основное действие уже традиционно для «Форсажей» начинается с трапезы на заднем дворе у Доминика. На вечеринку прибывает даже бабушка Торетто (камео 91-летней звезды «Вестсайдской истории» Риты Морено). Следом к дому причаливает Сайфер (Шарлиз Терон) — хакерша-злодейка из восьмого фильма. Выясняется, что Данте уже успел к ней наведаться и испортить настроение, так что теперь Сайфер и Доминик заодно. Параллельно свое собственное суперограбление в Риме планируют Роман (Тайриз Гибсон) и Тедж (Лудакрис). Когда эта непутевая парочка отправляется в вечный город, остальная семья понимает, что парней заманили в ловушку Данте, и устремляется на помощь.

Десятый «Форсаж» был заранее объявлен финалом франшизы, однако ее идеолог Вин Дизель пошел на очередную хитрость

Заключительный фильм сразу было решено разбить на две части, а теперь вроде бы идет речь и о двенадцатой, уж точно последней, картине цикла. Таким образом, семейство Торетто с нами, по всей видимости, до 2027 года, и это, учитывая международную обстановку, новости хорошие — хоть в чем-то ведь должна быть пресловутая стабильность?

Еще совсем не старый 55-летний Дизель, по всей вероятности, готов был бы снимать гоночные боевики лет до восьмидесяти, но в мире, кажется, закончились подходящие экс-рестлеры, чтобы ему оппонировать

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В прошлом фильме на экране появился Джон Сина в роли брата Доминика, в нынешнем — всеобщий любимец «Аквамен» Момоа, но эти два артиста все-таки обладают слишком ярко выраженной комедийной харизмой. У них куда хуже, чем у Дизеля или Дуэйна «Скалы» Джонсона (он появится в сцене после титров), получаются важные для поэтики «Форсажа» эпические гримасы. Поэтому финальная трилогия, видимо, пойдет по пути вычитания главных героев — в противном случае придется приглашать в каст франшизы Стаса Костюшкина.

Момоа, впрочем, не так уж плохо вписался в мир «Форсажа», где ему отведена роль местного Джокера. Он красит ногти (себе и трупам), щеголяет в шелковых нарядах, мудрит с прическами, а может и облизать свежую кровь с ножа. Физиономия у артиста при этом традиционно глуповатая, но прописанные сценаристами (среди них, внимание, дипломированный физик Дэн Мазо) зверства временами все-таки заставляют поежиться. Его герой Данте Рейес угрожает самому дорогому, фундаменту франшизы, — собственно, семье. Его задача — не захватить мир, а заставить Доминика Торетто страдать, постепенно уничтожив всех его близких. Этот внешне неожиданный драматический разворот выглядит совершенно последовательным в логике франшизы: в прошлом фильме Гибсон и Лудакрис уже летали в космос, дальше в плане абсурда идти уже некуда.

Да если разобраться — и не нужно. Снобы традиционно считают «Форсаж» тупым сериалом про тачки (и на этом действительно во многом строится здешняя экономика), но успех этих фильмов все-таки не объяснить одними трюками с закисью азота. Начиная с четвертого фильма (который вообще-то тоже позиционировался как последний), Дизель последовательно увеличивал эмоциональные ставки, доводя действие не столько до абсурда, сколько до оперного накала.

«Форсаж» это кино про людей античных пропорций, а скупые диалоги в нем — что-то вроде оперных арий. Летающие машины и красивое пламя с искорками — единственные достойные декорации для этих героев, подпирающих плечами небо под показательно стриптизерский саундтрек

Успех сериала кроется именно в его точном попадании в канон волшебной сказки, и самые успешные части поставлены именно с этим учетом. На сей раз режиссером очень удачно назначили Луи Летерье — выходца из бессоновской Europa Corp., который ранее успел сделать «Невероятного Халка» и «Иллюзию обмана». Летерье умеет быть изобретательным фокусником и понимает, что для этой профессии драйв так же важен, как непосредственная ловкость рук. Римская погоня с участием круглой нейтронной бомбы — новый канон «Форсажа», встающий в один ряд со сценой в Рио из пятого фильма, которая для наглядности повторена в прологе. Летерье довольно виртуозно переключается и между эмоциональными регистрами. Контрапунктами к теме Доминика Торетто служат семейное роуд-муви с Джоном Синой и побег из секретной тюрьмы в исполнении Сайфер и жены Доминика Летти (Мишель Родригес). Эти параллельные сюжеты не только рассредотачивают толпу героев, но и помогают яркому и громкому фильму не быть монотонным.

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Финал фильма оставлен демонстративно открытым. Доминик в нем выглядит практически загнанным в угол зверем, почти Кинг-Конгом, которому поможет только чудо. Каким оно будет — узнаем через два года. И дождаться нового появления Дизеля и компании действительно стоит. «Форсаж» сегодня — единственная, пожалуй, большая голливудская франшиза с настолько мощным эскапистским зарядом. Это эпос об аутсайдерах, которым не на кого рассчитывать, кроме себя, а следовательно — глубоко наплевать на политическую и прочую повестку. Этот побег от реальности по-прежнему гораздо эффективнее куда менее душевных кинокомиксов, а значит, и радости приносит куда больше. Просидеть два часа за рулем машины с этими матерыми людьми — во многом грубое, но подлинное удовольствие, которого в современном кино, признаем, становится все меньше. Так что если Дизель все же решит не останавливаться на двенадцатом фильме, мы не обидимся.