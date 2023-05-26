Названа дата российская премьера пятой части франшизы "После"

Пятая часть популярной сверх всякой меры подростковой мелодраматической франшизы "После" , основанной на одноимённой серии книг американки Анны Тодд официально выйдет в России 14 сентября (в мире - 15-го). Уже есть официальный двухминутный русский трейлер (а вот здесь - ещё тизер ).

Как нетрудно догадаться, в продолжении, которое называется "После. Навсегда", нас ждут всё те же ванильные разборки Тессы и Хардина, который теперь стал "писателем". Официальный синопсис звучит следующим образом: "Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви".