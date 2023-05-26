Названа дата российская премьера пятой части франшизы "После"
Пятая часть популярной сверх всякой меры подростковой мелодраматической франшизы "После", основанной на одноимённой серии книг американки Анны Тодд официально выйдет в России 14 сентября (в мире - 15-го). Уже есть официальный двухминутный русский трейлер (а вот здесь - ещё тизер).
Как нетрудно догадаться, в продолжении, которое называется "После. Навсегда", нас ждут всё те же ванильные разборки Тессы и Хардина, который теперь стал "писателем". Официальный синопсис звучит следующим образом: "Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. В попытках исправить ошибки давнего прошлого Хардин отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Когда же судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, только от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви".
Режиссер - Кастилл Лэндон, снявшая предыдущие части - "После. Глава 3" и "После. Долго и счастливо".
В ролях: Хиро Файнс-Тиффин - ("Гарри Поттер и Принц-полукровка"), Джозефина Лэнгфорд ("Бойся своих желаний", "Волчья яма"), Луиза Ломбард ("C.S.I. Место преступления"), Стивен Мойер ("Настоящая кровь"), Джессика Веббер ("Подписчики"), Кора Кирк ("Зловещий свет").