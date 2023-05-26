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Вышел русский трейлер "Чарли и Фантастической четверки"

Кинокомпания "Экспонента" публикует трейлер китайского фэнтезийного мультфильма "Герои золотых масок" (Heroes of the Golden Masks), который, по своему обыкновению наделила громким локализованным названием "Чарли и Фантастическая четвёрка".

Синопсис такой: "Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из пяти волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир".

В оригинальной озвучке приняли участие звёзды голливуда: Кифер О’Рейли, Рон Перлман, Пэттон Освальт, Кристофер Пламмер, Байрон Манн и другие.

Премьера в России - 6 июля.

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