Вышел русский трейлер "Чарли и Фантастической четверки"

Синопсис такой: "Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир, где команде четырех супергероев нужна его помощь. Они должны сразиться с темным магом, который задумал уничтожить древо жизни. И одна из пяти волшебных масок, которые наделяют супергероев силой, по неясной причине выбрала именно Чарли. Ему предстоит пройти через множество приключений и испытаний, чтобы понять, кто он такой на самом деле. На этом пути Чарли обретет настоящих друзей и заодно спасет мир".