Мировые сборы серии «Форсаж» превысили $ 7 млрд
Премьера «Форсажа 10», однако лента помогла всей франшизе установить новый рекорд. Гоночная сага о семье преодолела планку сборов в невероятные $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.
Сборы фильмов серии «Форсаж»:
- «Форсаж» — $ 207 млн
- «Двойной форсаж» — $ 236 млн
- «Тройной форсаж: Токийский дрифт» — $ 158 млн
- «Форсаж 4» — $ 360 млн
- «Форсаж 5» — $ 626 млн
- «Форсаж 6» — $ 788 млн
- «Форсаж 7» — $ 1,515 млрд
- «Форсаж 8» — $ 1,236 млрд
- «Форсаж: Хоббс и Шоу» — $ 760 млн
- «Форсаж 9» — $ 726 млн
- «Форсаж 10» — $ 390 млн
Учитывая довольно высокие темы сборов у десятой части, франшиза имеет все шансы преодолеть планку в $ 8 млрд. Впрочем, даже если Вину Дизелю не покорится это цифра сейчас, то наверняка это случится с релизом 12-й части, о которой уже объявили официально.