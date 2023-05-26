Мировые сборы серии «Форсаж» превысили $ 7 млрд

Премьера «Форсажа 10», однако лента помогла всей франшизе установить новый рекорд. Гоночная сага о семье преодолела планку сборов в невероятные $ 7 млрд — для этого франшизе понадобилось почти 22 года.

Учитывая довольно высокие темы сборов у десятой части, франшиза имеет все шансы преодолеть планку в $ 8 млрд. Впрочем, даже если Вину Дизелю не покорится это цифра сейчас, то наверняка это случится с релизом 12-й части, о которой уже объявили официально.