Вышел трейлер российской драмы "Наследие"

Синопсис такой: "Руслан - симпатичный парень из небольшого городка. Вместе с друзьями он тусуется, ездит на дискотеки, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды он делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и доверившись вере. Примут ли его друзья, соседи и семья, узнав, что он не такой, как все?"