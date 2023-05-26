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Вышел трейлер российской драмы "Наследие"

Кинокомпания "ВОЛЬГА" публикует трейлер (18+) "социально-метареалистической драмы" Романа Михайлова "Наследие", снятой по его же одноимённому рассказу.

Синопсис такой: "Руслан - симпатичный парень из небольшого городка. Вместе с друзьями он тусуется, ездит на дискотеки, знакомится с девушками, живет своей обычной жизнью. Но однажды он делает шаг в неизвестность, решившись отказаться от рациональности и доверившись вере. Примут ли его друзья, соседи и семья, узнав, что он не такой, как все?"

В ролях: Олег Чугунов ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Голова-жестянка", "Мистер Нокаут"), Федор Лавров ("Давай разведемся!", "Трудно быть Богом", "Легенда о Коловрате"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов", "Бешенство"), Иван Ивашов ("Ничья", "Самая большая луна"), Виталий Коваленко ("Аманат", "28 панфиловцев", "Мёрзлая земля"), Мария Мацель ("ЮЗЗЗ", "Перевал Дятлова"), Чингиз Гараев, Дарья Мацель.

Композитор - Павел Додонов, соавтор нескольких альбомов Дельфина.

Премьера картины состоится 2 июня на международном кинофестивале "Пример интонации" в Петербурге. Дата выхода в прокат будет названа позже.

Также доступен постер проекта.

Российская Газета
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