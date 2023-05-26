Анимационные фильмы, которые производит студия Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки, перестанут быть доступны пользователям российских онлайн-кинотеатров в первый день лета. Не удалось продлить права на показ фильмов в России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в отрасли.

В четверг на страницах онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", где размещены мультфильмы Ghibli, появились предупреждения, что последний день, когда картины можно посмотреть, — 31 мая. Это такие картины, как "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке" и другие. Пока их можно посмотреть за 1 рубль.

Студию Ghibli основал Хаяо Миядзаки в 1985 году. Его фильм "Унесенные призраками" (2001) признан одной из культовых картин своей эпохи и удостоился ряда наград. В их числе приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году.