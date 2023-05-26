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"Союзмультфильм" покажет в Дубае "Умку" на русском языке

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) покажут киноальманах «Умка» и проведут квиз о животных Арктики по мотивам мультсериала, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии «Союзмультфильм».

"Союзмультфильм" покажет в Дубае "Умку" на русском языке
© Газета.Ru

Показы «Союзмультфильма» состоятся в Дубае 27 и 28 мая и рассчитаны на детей от 3 до 12 лет. Квиз, запланированный перед показами, организовали совместно с тренинговым центром «Алгоритм».

Уточняется, что киноальманах будут показывать на русском языке в иммерсивном театре Theatre of Digital Art (ToDA), на большом экране с эффектом полного погружения на 360 градусов.

«Гости показа узнают больше о жизни в самых северных уголках нашей страны и уникальном животном мире Арктики. Построенный в том числе на сказаниях Крайнего Севера «Умка» — для этого лучшее наглядное пособие», — комментирует мероприятие председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

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