Что нужно знать о фильме про Евгению Медведеву

Пожалуй, самая яркая премьера в большом спорте.

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Мир фигурного катания затаил дыхание в ожидании премьеры документального фильма «Медведева против Медведевой». По названию несложно догадаться, о ком повествует эта лента: о двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой. Съёмки заняли чуть ли не четыре года, но кропотливая работа однозначно того стоила. Создатели и сама героиня обещают много эксклюзивного материала и честных неприкрытых эмоций.

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Фильм уже появился в базе «Кинопоиска» — известного русскоязычного сайта о кинематографе, но говорить о выходе картины пока рано: дату показа до сих пор не анонсировали.

Впрочем, немного потерпеть — небольшая цена, когда речь о по-настоящему интересном и масштабном проекте. «Медведева против Медведевой» — именно такой.

«Честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны»

Спортивный путь Евгении Медведевой не в первый раз воплощают на экране. Так, в 2016 году «Матч ТВ» показал небольшой документальный фильм «1+1», в котором болельщики смогли ближе познакомиться с победоносным тандемом фигуристки и её тренера Этери Тутберидзе. В 2018-м состоялась ещё одна яркая премьера: японские телевизионщики рассказали историю преодоления Жени в олимпийском сезоне. Стрессовый перелом, долгое восстановление, поражение от Алины Загитовой в Пхёнчхане и бесконечная любовь болельщиков — фильм получился драматичным и очень сильным.

Однако новая документалка куда масштабнее предыдущих проектов. Снимали её почти четыре года, так что Женя сотни часов проводила под прицелами камер. По заявлению медиагруппы «Красный квадрат», которая занималась производством фильма вместе с командой спортсменки, съёмки стартовали в мае 2019 года. То есть они охватили очень яркий период жизни Медведевой в Канаде, где она тренировалась у Брайана Орсера.

«Я уставала, когда вокруг говорили «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла своё тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — процитировала Медведеву пресс-служба «Красного квадрата».

Символично, что съёмки фильма завершились незадолго до дня рождения Жени (19 ноября). Лишь тогда с грандиозного проекта пала завеса тайны.

«Накануне дня рождения Евгении Медведевой завершились очень эмоциональные съëмки документального фильма «Медведева против Медведевой». Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», — делились представители проекта в ТАСС.

«Очень много неизданного материала»

Конечно, вести о документальном фильме взбудоражили болельщиков Жени, да и всё фигурно-катательное сообщество. Девушка заинтриговала эксклюзивными кадрами с тренировок и постановок номеров, а также сообщила, что выход картины не за горами.

«Скоро выходит документальный фильм «Медведева против Медведевой», который мы с медиагруппой «Красный Квадрат» снимаем уже почти четыре года. Работа над фильмом началась в мае 2019-го, тогда же в блогосфере вышел влог «Один день из жизни Жени Медведевой». Так что я давно впустила кинокамеры в свою жизнь. В ближайшее время объявят, где и когда можно будет посмотреть фильм. Зрители увидят тренировки и как рождаются новые номера на льду — очень много эксклюзивного», — цитирует Медведеву «7 дней».

К сожалению, прошло полгода, но до сих пор дата и место просмотра «Медведевой против Медведевой» не назначены. Или, по крайней мере, не озвучены широкой публике. А сама Женя немного успела запутаться, отвечая на вопросы о фильме. Внезапно появилась версия, что съёмки стартовали ещё в 2018 году.

«Будет действительно много эксклюзива, потому что съёмки этого фильма начинались ещё с 2018 года. Очень много неизданного материала: из Канады очень много всего увидите, здесь уже, «Ледниковый период» — вот это всё можно будет понаблюдать. Думаю, что это будет интересно зрителю. Я, наверное, пока что не понимаю всей важности события, поэтому относилась ко всему этому как просто к очередным съёмкам, репортажам.

Наверное, да, фильм про Евгению Медведеву звучит красиво и пафосно, конечно (смеётся).

Но мне самой интересно, что из этого выйдет, потому что там много материала, которого я даже не помню. То есть там какие-то детские кадры, которые оцифровывали с видеокамеры здоровой с кассетой. Оцифровывали эти видеозаписи, где я совсем маленькая, где мне два-три года, где я только-только начала заниматься фигурным катанием. Этих кадров никто никогда не видел, и я тоже их никогда не видела.

Так что будет много интересного. Я пока что не понимаю, что оно из себя представляет, но посмотрим», — делилась ожиданиями Медведева на YouTube-канале «Кваксель».

Очевидно, работа над фильмом шла очень кропотливо со стороны всех участников. А Женя как главная героиня, естественно, постоянно так или иначе была погружена в этот процесс. Немудрено запамятовать о каких-то деталях и цифрах. Куда важнее, чтобы конечный результат оправдал все труды и вложенные силы. Хотя насчёт качества, пожалуй, можно не переживать: проектом занимались профессионалы, а сама Женя — известная перфекционистка и обязательно проконтролирует, чтобы всё получилось как надо.

Документальный фильм с прицелом на полнометражку?

Хотя дата выхода фильма пока неизвестна, он появился на популярном сайте о кинематографе «Кинопоиск». Постер на момент написания статьи отсутствовал, как и бóльшая часть информации. Зато стало известно, что лента предназначена для показа по ТВ, а значит, её сможет увидеть практически любой желающий.

Возможно, история Жени вдохновит кого-то из юных спортсменов и/или поможет кому-то просто справиться с какими-то жизненными трудностями, подарит вдохновение на пути к мечте. Задач у фильма таких не стоит, но равнодушным он точно никого не оставит.

«Знаете, наверное, документальный фильм не призван кого-либо чему-то учить. Это просто рассказ, откровенный рассказ о том, что со мной происходило в жизни, как я всё это чувствовала и переживала. Много новых фактов. Я не думаю, что для кого-то это станет каким-то пособием по жизни. Это просто моя честно рассказанная история. А если кто-то какие-то выводы для себя сделает, то это будут только его выводы. У меня не стоит цели кого-то чему-то научить», — отметила Медведева в «Газета.ru».

Продюсер фильма Илья Кривицкий тем не менее считает, что «Медведева против Медведевой» — мотивирующая история про настоящий характер. И, похоже, эта история уже вдохновила его на запуск полнометражного кино про фигурное катание. И кто знает, вдруг главную роль сыграет в нём Женя?