Тарантино назвал проекты стриминговых сервисов "работой впустую"

Артист пояснил, что не планирует совсем уходить из киноиндустрии. Режиссер не исключил вероятности того, что может заняться созданием телешоу или короткометражного фильма. По мнению Тарантино, он мог бы попробовать поставить пьесу или написать книгу. При этом в последний исход ему вериться больше всего.